Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 23. haftada Union Berlin sahasında Köln'ü konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Union Berlin - Köln maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Union Berlin ile Köln kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Union Berlin - Köln maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UNION BERLIN - KÖLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Union Berlin - Köln maçı 4 Mart Cumartesi günü saat 17:30'da oynanacak. Müsabaka TiviBu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

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