Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında Bayern Münih deplasmanda Stuttgart'la karşılaştı. Mücadeleyi Bavyera temsilcisi 2-1 kazandı ve liderliği geri aldı.

Almanya Bundesliga'nın 23. hafta karşılaşmasında Stuttgart ile Bayern Münih kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

B. Münih'e galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Matthijs de Ligt ve 62'de Eric Maxim Choupo-Moting kaydetti. Ev sahibinin tek golü ise 88'de Juan Jose Perea'dan geldi.

Bu sonucun ardından Stuttgart üst üste 2 mağlubiyetini aldı ve 19 puanda kaldı. Bayern Münih ise 49 puana yükselerek liderliğini geri aldı.

Ligin 24. haftasında Stuttgart deplasmanda Eintracht Frankfurt'la karşılaşacak. Bayern Münih ise sahasında Augsburg'u ağırlayacak.