Southampton - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Southampton sahasında Leicester City'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Southampton - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Southampton ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Southampton - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SOUTHAMPTON - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Southampton - Leicester City maçı 4 Mart Cumartesi günü saat 20:30'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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