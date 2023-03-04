Kamerun Milli Takımı'nın, 2023 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde mücadele edecek aday kadrosu belli oldu. Kadroda Süper Lig'den 4 isim yer aldı. İşte detaylar...

2023 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde mücadele edecek olan Kamerun Milli Takımı'nın, aday kadrosu açıklandı. Kadroda Kayserispor'dan Olivier Kemen, Kasımpaşa'dan Stephane Bahoken ile Beşiktaş'tan Kevin N'Koudou ve Vincent Aboubakar da yer aldı.