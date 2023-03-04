La Liga'nın 23. haftasında Getafe sahasında Girona'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Getafe - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 23. haftada Getafe ile Girona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Getafe - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GETAFE - GIRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Getafe - Girona maçı 4 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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