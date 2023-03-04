İngiltere Premier Lig'de heyecan dolu bir maç geride kaldı.

Arsenal ile Bournemouth'un karşı karşıya geldiği mücadelede galip ayrılan taraf 3-2'lik skorla ev sahibi Arsenal oldu.

Karşılaşmada Bournemouth 1. dakikada Billing ve 57. dakikada Senesi'nin golleriyle 2-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 62. dakikasında Arsenal'dan Partey ağları sarstı.

70. dakikada ise bu kez sahneye B. White çıktı ve skoru 2-2'ye getirdi.

Karşılaşmada 90+7'de Nelsson Arsenal'a galibiyeti getiren golü kaydeden isim oldu.

Bu maçın ardından Arsenal 63 puanla 1. sırada yer aldı.

Bournemouth ise 21 puanla 19. sırada bulunuyor.