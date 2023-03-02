Marius Sumudica'dan flaş karar! Yeşil sahalara veda ediyor

Marius Sumudica'dan flaş karar! Yeşil sahalara veda ediyor

Ülkemizde Kayserispor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor gibi takımları çalıştıran Marius Sumudica, ailesine daha fazla zaman ayırmak istediği gerekçeşiyle emekli olacağını açıkladı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.03.2023- 15:28