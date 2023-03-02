Marius Sumudica'dan flaş karar! Yeşil sahalara veda ediyor
Ülkemizde Kayserispor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor gibi takımları çalıştıran Marius Sumudica, ailesine daha fazla zaman ayırmak istediği gerekçeşiyle emekli olacağını açıkladı.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 02.03.2023- 15:28
Rumen teknik adam, futboldan emekli olacağını duyurdu.
Sumudica, "4 Mart'ta 52 yaşında olacağım. Futbol nedeniyle çok fazla ihmal ettiğim güzel ailemle daha fazla zaman geçirmeden vakti gelti. Ailemden özür diliyorum. Futbol bana her şeyi verdi ama ailem daha fazla ilgiyi hak ediyor. En fazla bir hafta içinde futbol benim için tarih olacak. Karımı, çocuklarımı, ailemi seviyorum ve Tanrı bana bu adımı atmam gerektiğini söylüyor" ifadelerini kullandı.
Al Raed'de görev yapan Sumudica, Suudi Arabistan temsilcisine, Temmuz 2022'de 2 yıllık imza atmıştı.