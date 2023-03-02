İngiltere Premier Lig'de istediği konumda bulunmayan Liverpool, gelecek sezonun planlamasına şimdiden başladı.

İngiliz basınında yer alan habere göre orta sahaya transfer yapmak isteyen Liverpool, Chelsea ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mason Mount'u gündemine aldı.



Sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan 24 yaşındaki yıldız ismin Chelsea ile sözleşme uzatma görüşmelerinde olumlu bir sonuç çıkmadığı belirtildi.



Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp da bu transferin gerçekleşmesini çok istiyor.



Oyuncuya yakın kaynakların Mount'un Liverpool'a transfer olmaya yakın olduğunu söylediği ifade edildi.



Başarılı orta saha Chelsea ile bu sezon 32 maça çıktı ve 3 gol, 3 asist yaptı.