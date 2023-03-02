Juventus - Vicenza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Kupası

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Juventus sahasında Vicenza'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Juventus - Vicenza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Juventus, Vicenza'yı ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Juventus - Vicenza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS - VICENZA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Juventus - Vicenza maçı 2 Mart Perşembe günü saat 22.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.