Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF ve Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin yarattığı yaraları sarmak adına futbol camiasını bir araya getiriyor. Omuz Omuza Türkiye Bağış Kampanyası'nda kulüp başkanları, futbolcular, teknik direktörler ve spor camiasının önde gelen isimleri yer alıyor. Organizasyonu haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki deprem sonrası yaşanan can kayıplarının yasını tutuyor. 11 ilde ağır hasar bırakan asrın felaketi sonrası Türkiye, yaraları sarmak için tek yürek oldu, bölge için yardım seferberliği başlattı. Futbol ailesi de depremzedelere destek için bu akşam bir kez daha "Omuz omuza" veriyor. A Spor'un da aralarında bulunduğu 6 spor kanalında yayınlanarak başlatılan Omuz Omuza Bağış Kampanyası ile depremzedelerin barınma ve diğer ihtiyaçları karşılanacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın paydaşlığını üstlendiği ortak yayın A Spor, beIN Sports, D Smart Sports, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8,5'ta ekranlara geliyor. 01.00'e kadar sürecek canlı yayında spor insanları telefon başında bağış toplayacak.

Kampanya bununla sınırlı kalmayacak, 15 Haziran'a kadar özel maçlarla ve çeşitli organizasyonlarla sürecek. Böylece toplanacak para depremzedelerin barınma ihtiyaçları için harcanacak.

Süper Lig'de yer alan 19 takım, temsilcileriyle gecede yer alıyor. F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile yerli ve yabancı futbolcular canlı yayında hazır bulunuyor.



YAPILAN BAĞIŞLAR:

💰 Türkiye Futbol Federasyonu: 80 milyon TL

💰 Cantürk Alagöz, Iğdır Spor Kulübü olarak: 5 Milyon TL



💰 Flo Ayakkabı: 5 Milyon TL



💰 Trendyol: 50 milyon TL



MBAPPE'DEN TÜRK HALKINA MESAJ

PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe ortak yayına görüntülü bağlandı. Mbappe, Türk halkına şu mesajı yolları:

"Çocukların hayalleri benim için çok önemlidir. Elimde olan tüm imkanları onlara yardımcı olabilmek için kullanacağım. Türkiye için her şey çok daha iyi olacak. Ben Fransızca konuşmayı tercih ettim. Bu yaşananlar büyük bir trajedi. Hayal gücümüzün yetmeyeceği kadar büyük bir olaydı. Türkiye'nin neler çektiğini tahmin edemiyorum. Bu projenin bir parçası olduğum için gurur duyuyorum."

BAKAN KASAPOĞLU: BU BİRLİKTELİK MUTLULUK VERİCİ



Telefonla yayına bağlanan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yardım gecesiyle ilgili şunları söyledi:

"Liglerimizin yayıncı kuruluşu olarak BeIN Sports ile yaptığımız görüşmede ligin önümüzdeki iki haftasındaki tüm maçları şifresiz yayınlanma kararı alındı. Zor günlerden geçiyoruz. Böyle günlerde acımızı hafifletecek tek yol ortak duygumuzu bir araya getirecek birlik ve beraberliktir. İlk günden itibaren aziz milletimizin bu birlikteliği gösterdiğini gördük. Peş peşe yaşanan depremler sonrası yaraları sarmak için kulüplerin bir arada mücadele etmesi mutluluk verici. İnşallah bu gece de aynı birlik ve beraberliği taçlandıracak bir gece olacak. Spor zor zamanlarda insanlara moral veren bir güç. bu dönemde buna şahitlik ediyoruz. Arması, rengi farklı da olsa kulüplerin tarihe geçen bir dayanışma örneği sergilediğini görüyoruz."