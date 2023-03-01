Marsilya - Annecy maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Kupası

Fransa Kupası'nda heyecan devam ederken Marsilya sahasında Annecy'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Marsilya - Annecy maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Marsilya - Annecy maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Kupası'nda heyecan devam ederken Marsilya ile Annecy karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Marsilya - Annecy maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MARSİLYA - ANNECY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Marsilya - Annecy maçı 1 Mart Çarşamba günü saat 23:00'da beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

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