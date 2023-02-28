Enes Ünal İspanya'yı sallıyor!

İspanya Ligi'nde Getafe forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, bu sezon kaydettiği 9 gol ve 5 asistle takımının en skorer oyuncusu oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.02.2023- 16:45