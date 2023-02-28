Cremonese - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 24. haftasında Cremonese sahasında Roma'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Cremonese - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 24. haftada Cremonese ile Roma karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cremonese - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CREMONESE - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cremonese - Roma maçı 28 Şubat Salı günü saat 20:30'da S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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