İtalya Serie A'nın 24. haftasında Roma deplasmanda Cremonese ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

İtalya Serie A'nın 24. hafta karşılaşmasında Cremonese sahasında Roma'yı ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Cremonese'ye galibiyeti getiren golleri Frank Tsadjout ve Daniel Ciofani (p) kaydetti. Roma'nın tek golü ise Leonardo Spinazzola'dan geldi. Ayrıca Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho kenarda kırmızı kart gördü.

Bu sürpriz sonucun ardından Cremonese ligde ilk galibiyetini elde etti ve 12 puana yükseldi. Roma ise 3 maç sonra kaybetti ve 44 puanda kaldı.

Ligin 25. haftasında Roma sahasında Juventus'u ağırlayacak. Cremonese ise Sassuolo'ya konuk olacak.