Liverpool-Everton derbisinde giyilen formalar depremzedeler için açık artırmayla satışa çıktı!

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Liverpool ile Everton kozlarını paylaşmıştı. Karşılaşmada giyilen formalar, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım için açık arttırma ile satışa sunuldu.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 27.02.2023- 21:05