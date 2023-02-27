Chelsea'den Graham Potter kararı!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de Graham Potter ile yola devam kararı alındı. İşte son gelişmeler...
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 27.02.2023- 20:30
The Athletic'in haberine göre, kulüp yönetimi, son dönemde alınan kötü sonuçlara rağmen Potter ile yolları ayırmayacak.
Chelsea'de yönetimin, 47 yaşındaki teknik adama sonuçları tersine çevirmesi adına süre vermeye devam edeceği belirtildi.
Potter yönetimindeki Chelsea, ligde oynadığı son 5 maçta galibiyet alamadı. Londra ekibi, bu süreyi 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile geçti.
Graham Potter, Thomas Tuchel'in ardından geçtiğimiz yılın Eylül ayında Chelsea'de göreve gelmiş ve 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.