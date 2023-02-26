Bologna 1-0 Inter (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Serie A'nın 24. haftasında Inter, Bologna'ya konuk oldu. Mücadeleden Inter 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Bologna'ya galibiyeti getiren golü Riccardo Orsolini attı.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 26.02.2023- 16:36
Karşılaşmada Bologna'ya galibiyeti getiren golü 77. dakikada Riccardo Orsolini attı.
Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Inter, ligde 4 maç sonra kaybetti ve 47 puanda kaldı. Bologna, 35 puana yükseldi.