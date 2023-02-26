Bayern Münih 3-0 Union Berlin | MAÇ SONUCU - ÖZET
Bayern Münih, zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Union Berlin'i 3-0'la geçti. Allianz Arena'da oynanan maçı Bayern Münih 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Choupo-Moting, 40. dakikada Kingsley Coman ve 45+1. dakikada Musiala kaydetti.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 26.02.2023- 21:27
Allianz Arena'da oynanan maçı Bayern Münih 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Choupo-Moting, 40. dakikada Kingsley Coman ve 45+1. dakikada Musiala kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından Bayern, puanını 46'ya çıkardı. Union Berlin ise 43 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih, Stuttgart deplasmanına gidecek. Union Berlin ise Köln'ü ağırlayacak.