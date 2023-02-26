Almeira 1-0 Barcelona | MAÇ SONUCU - ÖZET
Barcelona, Real Madrid'in puan kaybettiği haftada Almeira ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Katalan ekibi rakibine 1-0 mağlup oldu.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 26.02.2023- 23:12
Almeria'ya galibiyeti getiren golü 24. dakikada El Bilal Toure kaydetti.
13 maç sonra ligde mağlup olan Barcelona, 59 puanda kaldı. Lider Barça'nın en yakın takipçisi Real Madrid ise 7 puan geride bulunuyor.
Haftaya 19. olarak başlayan Almeria ise bu galibiyetle puanını 25'e çıkardı ve küme düşme hattından çıktı. Ev sahibi ekip 3 maçlık puan hasretini de bitirdi.
Barcelona, gelecek hafta Camp Nou'da Valencia'yı ağırlayacak. Almeira ise Villarreal'i konuk edecek.