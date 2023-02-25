Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 22. haftada Schalke sahasında Stuttgart'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Schalke - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Schalke ile Stuttgart kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Schalke - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SCHALKE - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Schalke - Stuttgart maçı 25 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports 4 ve TiviBu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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SCHALKE - STUTTGART MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Schalke

Fahrmann; Aydin, Yoshida, Jenz, Ouwejan; Kral, Krauss; Drexler, Zalazar, Bulter; Frey

Stuttgart

Bredlow; Anton, Mavropanos, Ito, Sosa; Endo, Karazor, Haraguchi; Dias, Silas, Fuhrich