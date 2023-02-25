Leipzig forması giyen Hırvat yıldız Josko Gvardiol’dan depremzedelere destek!

Hırvat futbolcu Josko Gvardiol, imzalı RB Leipzig formasını geliri depremzedeler için kullanılmak üzere Türkiye Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran’a teslim etti. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.02.2023- 12:33