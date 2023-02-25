La Liga'nın 23. haftasında Espanyol sahasında Mallorca'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Espanyol - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 23. haftada Espanyol ile Mallorca kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Espanyol - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ESPANYOL - MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Espanyol - Mallorca maçı 25 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

ESPANYOL - MALLORCA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Espanyol

Pacheco; Gomez, Cabrera, Olivan; R Sanchez, Darder, Vinicius, Suarez, Gil; Braithwaite, Puado

Mallorca

Rajkovic; Maffeo, Gonzalez, Raillo, Copete, Costa; Kadewere, D Rodriguez, Ruiz de Galarreta, Kang-in; Muriqi

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