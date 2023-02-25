Bournemouth 1-4 Manchester City (MAÇ SONUCU-ÖZET) | M. City deplasmanda dört dörtlük!

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Manchester City deplasmanda Bournemouth'la karşı karşıya geldi. 5 gol çıkan mücadeleyi konuk takım 4-1 kazandı ve lider Arsenal'i takibi sürdürdü.

İngiltere Premier Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Bournemouth sahasında Manchester City ile kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

M. City'e galibiyeti getiren golleri Julian Alvarez (2), Erling Haaland ve Phil Foden kaydetti. Ev sahibinin tek golü ise Jefferson Lerma'dan geldi.

Bu sonucun ardından Man. City 55 puana yükseldi. Bournemouth ise 2 maç sonra yenildi ve 21 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Manchester City sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak. Bournemouth ise Arsenal'e konuk olacak.