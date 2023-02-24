Lille 2-1 Brest | MAÇ SONUCU - ÖZET
Lille, Fransa Ligue 1'in 25. haftasında Brest'i 2-1 mağlup etti. Lille'de 60. dakikada Diakite ve 80. dakikada Ribeiro galibiyeti getiren golleri kaydetti.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 25.02.2023- 01:20
Mücadelede Brest'in ilk golü Lille'den Djalo'nun kendi kalesine atmasıyla geldi.
Ardından ev sahibi Lille'de 60. dakikada Diakite ve 80. dakikada Ribeiro galibiyeti getiren golleri kaydetti.
Bu sonuçla Lille ligde 44 puanla 5. sırada yer aldı.
Brest ise 20 puanla 16. sırada bulunuyor.