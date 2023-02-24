İspanya La Liga'da Madrid derbisi zamanı!
İspanya La Liga'nın 23. haftasında Real Madrid, sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak. İşte dev maç öncesi detaylar...
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 24.02.2023- 11:26
İki takım arasında ligin ilk yarısındaki müsabakayı Real Madrid 2-1'lik skorla kazandı.
SON 10 MAÇTA REAL MADRID ÜSTÜN
Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanan son 10 resmi karşılaşmada Real'in üstünlüğü bulunuyor. 8'i lig, 1'i İspanya Süper Kupa final ve 1'i de İspanya Kral Kupası çeyrek final maçı olmak üzere toplam 10 müsabakada Real Madrid 6 kez sahadan galip ayrılırken, Atletico Madrid ise 1 kez rakibini mağlup etti. 3 mücadele ise berabere sona erdi.
ATLETICO SON 6 MAÇINDA YENİLMEDİ
Ligde son olarak Barcelona'ya deplasmanda mağlup olan Atletico Madrid, daha sonra oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Diego Simeone'nin öğrencileri ligde son olarak Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti.
REAL ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Ligde Barcelona'nın 8 puan gerisinde olan Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, Madrid derbisinden galip ayrılıp takibini sürdürmek istiyor. Real Madrid ligde son 5 maçında 3 galibiyet elde ederken, 1 mağlubiyet, 1 de beraberlik aldı. Madrid son olarak Osasuna'ya konuk oldu ve sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.
REAL'DE BENZEMA, ATLETİCO'DA GRIEZMANN İLE MORATA
La Liga'da bu sezon Real Madrid 46, Atletico Madrid'de 31 kez rakip fileleri havalandırdı. Real Madrid'de Fransız futbolcu Karim Benzama 11 golle takımını sırtlarken, Vinicius Junior ile Federico Valverde'nin de 7'şer golü bulunuyor. Atletico Madrid'de ise Antoine Griezmann ile Alvaro Morata 7'şer kez gol sevinci yaşadı.