Everton, Jordan Pickford ile sözleşme uzattı

Everton, Jordan Pickford ile sözleşme uzattı

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton, Jordan Pickford’ın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. İngiltere Milli Takımı'nın formasını 50 kez sırtına geçiren başarılı eldiven, Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda yarı final, İtalya’daki 2020 Avrupa Şampiyonası’nda da final oynama başarısı göstermişti.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 24.02.2023- 18:29