Antalya'nın Serik ilçesinde 15 gündür devre arası kamp çalışmalarını sürdüren Rusya Premier Ligi temsilcisi CSKA Moskova ile 1'inci Lig ekibi Rubin Kazan, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadele 2-0 Rubin Kazan üstünlüğü ile sona erdi.
Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Hotel Sport Center'da oynanan maçta Rubin Kazan'a galibiyeti getiren golleri 25'inci dakikada Aleksei Gritsayenko ile 29'uncu dakikada penaltıdan Oleg İvanov'un kaydetti.
Kamp çalışmalarını bugün tamamlayacak CSKA Moskova'nın yarın Rusya'ya döneceği öğrenildi.
Rubin Kazan 2-0 CSKA Moskova (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Antalya'da devre arası kamp çalışmalarını sürdüren Rusya Premier Ligi temsilcisi CSKA Moskova ile 1'inci Lig ekibi Rubin Kazan, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadele 2-0 Rubin Kazan üstünlüğü ile sona erdi.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 20.02.2023- 11:37
Antalya'nın Serik ilçesinde 15 gündür devre arası kamp çalışmalarını sürdüren Rusya Premier Ligi temsilcisi CSKA Moskova ile 1'inci Lig ekibi Rubin Kazan, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadele 2-0 Rubin Kazan üstünlüğü ile sona erdi.