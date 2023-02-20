Fransa Ligue 1'in 24. haftasında PSG ile Lille kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 4-3 kazanan PSG, Neymar'ı kaybetti. Yıldız oyuncunun sakatlık durumu belli oldu.

Fransa Ligue 1'in 24. haftasında PSG ile Lille kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 4-3 kazanan PSG, Neymar'ı kaybetti. Yıldız oyuncunun sakatlık durumu belli oldu.



Le Parisien'in haberine göre, Lille maçında sakatlanan ve oyundan alının Brezilyalı yıldız oyuncu 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.



Brezilyalı yıldızın, ilk yapılan kontrollerde bağlarında kısmı yırtık tespit edildiği belirtildi.