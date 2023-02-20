Fransa Ligue 1'in 24. haftasında PSG ile Lille kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 4-3 kazanan PSG, Neymar'ı kaybetti. Yıldız oyuncunun sakatlık durumu belli oldu.
Le Parisien'in haberine göre, Lille maçında sakatlanan ve oyundan alının Brezilyalı yıldız oyuncu 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.
Brezilyalı yıldızın, ilk yapılan kontrollerde bağlarında kısmı yırtık tespit edildiği belirtildi.
Neymar'dan PSG'ye kötü haber! Sakatlığı...
Fransa Ligue 1'in 24. haftasında PSG ile Lille kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 4-3 kazanan PSG, Neymar'ı kaybetti. Yıldız oyuncunun sakatlık durumu belli oldu.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 20.02.2023- 21:10
Fransa Ligue 1'in 24. haftasında PSG ile Lille kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 4-3 kazanan PSG, Neymar'ı kaybetti. Yıldız oyuncunun sakatlık durumu belli oldu.