Manchester United adım adım zirveye!
Manchester United, Premier Lig’de üst üste aldığı puanlarla lider Arsenal’in maç fazlasıyla 5, Manchester City'nin ise 3 puan gerisinde 3. basamakta yer alarak zirve yarışına dahil oldu.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 20.02.2023- 17:02
Manchester United, İngiltere Premier Lig'de üst üste topladığı puanlarla, zirve yarışına ortak oldu. Manchester'ın kırmızı tarafı, maç fazlasıyla lider Arsenal ile puan farkını 5'e indirirken, Manchester City'nin 3 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor. Erik ten Hag'ın ekibi, oynadığı son 9 lig maçında 8 galibiyetle 24 puan toplarken, tek yenilgisini 3-2'lik skorla lider Arsenal karşısında aldı.
Rashford, Ronaldo ve Rooney'i yakaladı
Manchester United, ligde son oynadığı Leicester City müsabakasını 3-0 kazanırken, maçta 2 gol atan Marcos Rashford, kırmızı formayla Wayne Rooney ve Cristiano Ronaldo'dan sonra Old Trafford'da üst üste 7 Premier Lig mücadelesinde gol atan 3. oyuncu oldu.