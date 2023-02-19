İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester United sahasında Leicester City'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Manchester United - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manchester United - Leicester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester United ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester United - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Leicester City maçı 19 Şubat Pazar günü saat 17:00'de oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

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