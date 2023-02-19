Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında Leverkusen, sahasında Mainz'i ağırladı. Konuk ekip mücadeleden 3-2 üstün ayrıldı.

Leverkusen'in golleri Nadiem Amiri ve Patrik Schick'ten geldi. Konuk Mainz'in gollerini ise Anthony Caci, Leandro Barreiro ve penaltıdan Marcus Ingvartsen kaydetti.

Ev sahibi Leverkusen'de Edmond Fayçal Tapsoba penaltı kaçırırken, Amine Adli de 80. dakikada kırmızı kart gördü.

Mainz bu galibiyetle puanını 29 yaptı ve 9. Sırada yer aldı. Leverkusen ise 27 puanla 10. sırada bulunuyor.