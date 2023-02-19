Atalanta Lecce 1-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET

İtalya Serie A'nın 23. haftasında Atalanta sahasında Lecce'ye 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Atalanta 41 puanda kalırken, Lecce 27 puana yükselmiş oldu

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.02.2023- 16:33