Atalanta Lecce 1-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET
İtalya Serie A'nın 23. haftasında Atalanta sahasında Lecce'ye 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Atalanta 41 puanda kalırken, Lecce 27 puana yükselmiş oldu
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 19.02.2023- 16:33
Gewiss Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Lecce 2-1 kazanırken goller; 4. dakikada Assan Ceesay ve 74. dakikada Alexis Blin'den geldi. Ev sahibi Atalanta'nın tek golü ise 87. dakikada Rasmus Höjlund'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Atalanta 41 puanda kalırken, Lecce 27 puana yükselmiş oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Atalanta deplasmanda Milan ile karşılaşırken, Lecce evinde Sassuolo'yu ağırlayacak.