Strasbourg - Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Strasbourg sahasında Angers'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Strasbourg - Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Strasbourg - Angers maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Strasbourg ile Angers karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Strasbourg - Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STRASBOURG - ANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Strasbourg - Angers maçı 18 Şubat Cumartesi günü saat 23:00'da beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...