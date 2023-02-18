Sampdoria - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 22. haftasında Sampdoria ile Bologna kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sampdoria - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sampdoria - Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 23. haftada Sampdoria ile Bologna karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sampdoria - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAMPDORIA - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sampdoria - Bologna maçı 18 Şubat Cumartesi günü saat 17:00'de S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

45 SANİYEDE FAZLA YAĞLARINDAN KURTUL ✅|İZLE