Everton - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Everton sahasında Leeds United'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Everton - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Everton ile Leeds United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Everton - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EVERTON - LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Everton - Leeds United maçı 18 Şubat Cumartesi günü saat 18:00'de oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS Max 1'de canlı yayınlanacak.

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