Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem Türkiye ve Suriye'de ağır yıkımlara sebebiyet verdi. Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, bu felaket sonrası harekete geçti. Alman temsilcisi, depremin ardından depremzedeler için yardım çalışmalarına başladı.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem felaketine futbol dünyası sessiz kalmadı. Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere siyah formalarını açık artırma ile satışa sundu.
Dortmund'dan anlamlı destek! Türkiye ve deprem...
Bundesliga'nın dev kulübü Borussia Dortmund, ülkemizi kahreden depremin ardından giydiği siyah formanın açık artırmayla satılacağını ve gelirinin Türkiye ile Suriye'deki depremzedelere bağışlanacağını açıkladı.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 18.02.2023- 09:57
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem Türkiye ve Suriye'de ağır yıkımlara sebebiyet verdi. Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, bu felaket sonrası harekete geçti. Alman temsilcisi, depremin ardından depremzedeler için yardım çalışmalarına başladı.