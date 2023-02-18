İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Chelsea sahasında Southampton'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Chelsea - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Chelsea ile Southampton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Chelsea - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - Southampton maçı 18 Şubat Cumartesi günü saat 18:00'de oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

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