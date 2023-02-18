Premier Lig 24. hafta maçında Chelsea, sahasında son sıradaki Southampton ile karşılaştı. Stamford Bridge'de oynanan maçı Southampton 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Ward-Prowse kaydetti.



Graham Potter'ın çalıştırdığı Chelsea, ligde çıktığı son 4 maçı kazanamadı. Southampton ligde 3 maç sonra galip geldi.



Alınan bu sonucun ardından Southampton puanını 18 yaptı. Chelsea ise 31 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, Tottenham deplasmanına gidecek. Southampton, Leeds United'a konuk olacak.