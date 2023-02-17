Fransa Ligue 1'in devi PSG'de flaş bir gelişme yaşanıyor.

PSG'de bazı isimlerin teknik direktör Christophe Galtier'in, Fransız ekibinin seviyesinde bir çalıştırıcı olmadığını düşündükleri belirtti.



PSG yönetimi, işlerin iyi gitmemesi ihtimalini düşünerek harekete geçti.



Foot Mercato'da yer alan habere göre PSG'nin futbol danışmanı Luis Campos, teknik direktörlük için Jose Mourinho ile görüştü.



Haberde Campos ile Mourinho'nun iyi bir ilişkisi olduğu ve önemli adımların atılabileceği belirtildi.



Ayrıca, PSG Başkanı ile Roma'nın sahibi Dan Friedkin'in de iyi ilişkiye sahip olduğu aktarıldı.

Mourinho'nun da sezon sonu Roma'dan ayrılma ihtimali olduğu biliniyordu.