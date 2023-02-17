Kahramanmaraş'ya yaşanan 2 büyük felaketin ardından birçok kulüp desteğini sürdürüyor. Alman devi Borussia Dortmund, yardım eden ekiplerin arasına girdi. Sarı-siyahlılar maçta giyilecek formaları açık arttırma ile satıp elde edilecek geliri depremzedelere bağışlayacak.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremlerin ardından yeni bir karar aldı.

Borussia Dortmund, çıkardığı siyah formayı Hertha Berlin ve Werder Bremen ile karşılaşacakları maçlarda giyecek ve futbolcuların giydiği forma açık arttırmada satılarak elde edilen gelir depremzedelere bağışlanacak.