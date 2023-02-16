Yunanistan Ligi takımlarından PAOK, AEK derbisinden elde edilecek gelirlerin bir kısmını Türkiye'deki deprem bölgesine göndereceğini açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Yunanistan takımlarından PAOK, AEK derbisinden elde edilecek gelirlerin bir kısmını deprem bölgesine göndereceğini duyurdu.

PAOK'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dayanışma ırkları, ulusları ve dinleri aşar. PAOK Kulübü olarak, AEK derbisinin biletlerinden elde edilecek gelirin bir kısmı Türkiye ve Suriye'deki depremlerden etkilenenlere tahsis edilecektir." dedi.

İŞTE O PAYLAŞIM: