Yunanistan takımlarından PAOK, AEK derbisinden elde edilecek gelirlerin bir kısmını deprem bölgesine göndereceğini duyurdu.
PAOK'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dayanışma ırkları, ulusları ve dinleri aşar. PAOK Kulübü olarak, AEK derbisinin biletlerinden elde edilecek gelirin bir kısmı Türkiye ve Suriye'deki depremlerden etkilenenlere tahsis edilecektir." dedi.
İŞTE O PAYLAŞIM:
Η αλληλεγγύη ξεπερνά φυλές, έθνη και θρησκείες!— PAOK FC (@PAOK_FC) February 16, 2023
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωνει πως μέρος των εσόδων από τα εισιτήρια του ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ θα διατεθούν για τους πληγέντες από τους σεισμούς στην Τουρκία και τη Συρία #PAOKAction #MoreThanFootball #PAOKforTurkeySyria pic.twitter.com/M9y51eu6Je