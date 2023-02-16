UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ludogorets sahasında Anderlecht'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Ludogorets - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ludogorets - Anderlecht maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off turunda Ludogorets ile Anderlecht kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ludogorets - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LUDOGORETS - ANDERLECHT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ludogorets - Anderlecht maçı 16 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.