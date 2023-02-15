Saba Lobjanidze kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı ve nereli? Saba Lobjanidze yaşamı ve kariyeri...

Saba Lobjanidze kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı ve nereli? Saba Lobjanidze yaşamı ve kariyeri...

Hatayspor'un yıldızlarından biri olan Saba Lobjanidze, sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. Saba Lobjanidze'nin yaşamı ve kariyeri sporseverler tarafından araştırılıyor ve merak ediliyor. Peki, Saba Lobjanidze kimdir? Saba Lobjanidze kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Nereli? Kariyeri ve yaşamı...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.02.2023- 16:50 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023- 16:50