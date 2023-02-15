Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Dortmund, sahasında Chelsea'yi Adeyemi'nin golüyle 1-0 mağlup etti ve çeyrek final için avantajı kaptı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Alman devi Dortmund ile İngiliz temsilcisi Chelsea kozlarını paylaştı. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi Alman ekibi 1-0 kazanarak avantajı kaptı.

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Dortmund, 63. dakikada Adeyemi ile golü bulmayı başardı ve maç bu skorla bitti. Öte yandan Dortmund'da milli oyuncumuz Salih Özcan 90 dakika sahada görev aldı.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?



İki takımı ikinci kez karşı karşıya getirecek rövanş maçı ise 7 Mart Salı günü Chelsea'nin sahası Stamford Bridge'de oynanacak.

MAÇTAN ÖNCE SAYGI DURUŞU

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanan Borussia Dortmund - Chelsea mücadelsi öncesi takımlar Türkiye'de yaşanan depremlerde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Ayrıca takımlar "Yanınızdayız" pankartıyla sahaya çıktı.