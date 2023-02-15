Club Brugge - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Club Brugge - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu müsabakasında Club Brugge sahasında Benfica'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Club Brugge - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.02.2023- 09:10 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023- 09:10