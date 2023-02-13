İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 22'nci haftasında Inter, deplasmanda Sampdoria ile 0-0 berabere kaldı.

Haftanın kapanış maçında ligde zirveye oynayan takımlardan Inter, kümede kalma mücadelesi veren Sampdoria'ya konuk oldu. Müsabaka öncesinde Türkiye ve Suriye'yi etkileyen deprem felaketinde yaşamını yitirenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Cenova'daki Luigi Ferraris Stadı'nda oynanan maçta, Inter zaman zaman yaklaşsa da aradığı golü bulamadı. Karşılaşma başladığı gibi 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla iki takım da 1'er puana razı oldu. Inter, şampiyonluk yarışında bu puan kaybıyla yara aldı ve lig lideri Napoli ile arasındaki puan farkı, bu haftaki maçların ardından 15'e çıktı.

Sampdoria ise 11 puanla 19'uncu sırada kaldı.

Bu arada, Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise ilk 11'de başladığı müsabakada 90 dakika boyunca sahada mücadele etti. Çalhanoğlu, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle maç öncesinde ısınmaya üzerinde "Türkiye için dua edin" yazılı siyah renkteki tişörtle çıktı.

Takımlarını deplasmanda yalnız bırakmayan bir grup Inter taraftarı da "Türkiye ve Suriye'ye yakınız" ve "Çalhanoğlu bizden biri" yazılı pankartlarla milli oyuncuya destek verdi. Hakan Çalhanoğlu da Instagram hesabından taraftarına bu destek için teşekkür etti.

Diğer yandan, Sampdoria kadrosundaki genç Türk oyuncu Emirhan İlkhan ise yedek kulübesinde yer almasına karşın bu maç sahada görev almadı.

Haftanın bir diğer maçında ise Hellas Verona, konuk ettiği Salernitana'yı 1-0 yendi.