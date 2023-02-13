Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde hissedilen depremlerin ardından hayatını kaybeden vatandaşlar anısına Portekiz Ligi'nde oynanan tüm mücadeleler öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde hissedilen depremlerin ardından hayatını kaybeden vatandaşlar anısına Portekiz Ligi'nde bu hafta oynanan karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili kapsayan depremin ardından Türkiye ve Suriye'ye spor dünyasından destekler gelmeye devam ediyor. Avrupa'nın önemli liglerinden biri olarak görülen Portekiz Ligi'nde bu hafta oynanan karşılaşmaların öncesinde depremzedeler için saygı duruşu gerçekleştirildi. Portekiz Ligi'nin yanı sıra Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Hollanda Eredivisie ve Belçika Pro Lig'de de bu hafta oynanan karşılaşmalar öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.