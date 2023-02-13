Liverpool - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Liverpool sahasında Everton'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Liverpool - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Liverpool ile Everton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Liverpool - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Everton maçı 13 Şubat Pazartesi günü saat 23:00'te oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

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FORMALAR AÇIK ARTTIRMA İLE SATILACAK!

Liverpool ile Everton arasında oynanacak mücadelede giyilen formalar imzalı bir şekilde açık artırmayla satılıp, elde edilecek gelir depremzedelerin ihtiyaçları için kullanılacak.