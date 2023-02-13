Hellas Verona - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 22. haftasında Hellas Verona ile Salernitana karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Hellas Verona - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hellas Verona - Salernitana maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 22. haftada Hellas Verona ile Salernitana karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hellas Verona - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HELLAS VERONA - SALERNITANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hellas Verona - Salernitana maçı 13 Şubat Pazartesi günü saat 20:30'da S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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