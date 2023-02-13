İtalya Serie A'da Napoli, Cremonese'yi 3-0 mağlup etti. Mücadelede gol atan eski Fenerbahçeli Eljif Elmas, sevincini Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremden ötürü Türkiye'ye adadı. Yıldız oyuncu elleriyle Ay-Yıldız işareti yaptı. Eljif, mücadeleden sonra, depremden zarar görenler için sosyal medya hesabından destek mesaj yayınladı.



2017-2019 sezonlarında Fenerbahçe'de forma giyen Elmas, Instagram hesabından paylaştığı mesajında da "Ülkem" dediği Türkiye'ye dayanışmasını ifade etti.



Elmas, depremden etkilenen Türkiye ve Suriye'nin bayraklarıyla Türkçe paylaştığı gönderisinde, "Ülkemdeki meydana gelen depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hep birlikte bu günlerin üstesinden de geleceğiz, dualarım sizinle." ifadelerini kullandı.